25.07.2019 - 11:58
Beşiktaş idmanında sürpriz misafir
Beşiktaş'ın kamp için geldiği Avusturya'da havalimanında Orhan Ak'a tepki gösterdikten sonra güvenlik güçlerinin tepkisine maruz kalan kadın taraftar bu sabah siyah beyazlıların idmanına davet edildi.
Kamp için Avusturya'ya gelen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'a bir kadın taraftar havalimanında tepki göstermişti. O tepkinin ardından güvenlik güçleri de kadın taraftara tepki göstermişti.
Siyah beyazlı takım o taraftarı bu sabah yapılan idmana davet etti. Kadın taraftar gerçekleşen antrenmanı saha kenarından izledi.