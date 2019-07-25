Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Kamp için Avusturya'ya gelen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'a bir kadın taraftar havalimanında tepki göstermişti. O tepkinin ardından güvenlik güçleri de kadın taraftara tepki göstermişti.

Siyah beyazlı takım o taraftarı bu sabah yapılan idmana davet etti. Kadın taraftar gerçekleşen antrenmanı saha kenarından izledi.