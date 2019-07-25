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HaberlerBeşiktaş Beşiktaş idmanında sürpriz misafir
25.07.2019 - 11:58

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Beşiktaş'ın kamp için geldiği Avusturya'da havalimanında Orhan Ak'a tepki gösterdikten sonra güvenlik güçlerinin tepkisine maruz kalan kadın taraftar bu sabah siyah beyazlıların idmanına davet edildi.

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Kamp için Avusturya'ya gelen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'a bir kadın taraftar havalimanında tepki göstermişti. O tepkinin ardından güvenlik güçleri de kadın taraftara tepki göstermişti.

Siyah beyazlı takım o taraftarı bu sabah yapılan idmana davet etti. Kadın taraftar gerçekleşen antrenmanı saha kenarından izledi.

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