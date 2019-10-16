16.10.2019 - 09:58 |
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya deplasmanında
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçına yarın Rusya'da çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Spartak&Moskova Region'a konuk olacak. Karşılaşma, başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde yarın saat 18.00'de başlayacak.
B Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri arasında Spartak&Moskova Region'un yanı sıra yine Rusya'dan MBA Moskova ve Kosova'dan Mabetex takımları bulunuyor.