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16.10.2019 - 09:58 |

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya deplasmanında

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçına yarın Rusya'da çıkacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya deplasmanında

Siyah-beyazlı takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Spartak&Moskova Region'a konuk olacak. Karşılaşma, başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde yarın saat 18.00'de başlayacak.

B Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri arasında Spartak&Moskova Region'un yanı sıra yine Rusya'dan MBA Moskova ve Kosova'dan Mabetex takımları bulunuyor.

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
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