Beşiktaş kafilesi Portekiz'de

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00’te Municipal de Braga’da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Portekiz’e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.

Havalimanında bir grup taraftarın karşıladığı Kara Kartal, kara yoluyla Braga kentine hareket etti.

Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00’de bir basın toplantısı düzenlenecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Braga maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti:



Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Caner Erkin

Domagoj Vida

Adem Ljajic

Güven Yalçın

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Enzo Roco

Pedro Rebocho

Mohamed Elneny

Umut Nayir

Erdem Seçgin

Kartal Kayra Yılmaz