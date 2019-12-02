Beşiktaş-Kayserispor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Misli.com üzerinden tek maç ve canlı bahis oynanabilecek Süper Lig mücadelesine, siz de bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş (7G 3B), bu maçların tamamında rakibine gol attı.

Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı son üç mücadelede gol yemedi.

Beşiktaş süper lig’deki son 4 maçını tek farkla kazandı. (Handikaplı X)





ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Art arda aldığı galibiyetlerle bahis severlere güven veren Beşiktaş, %68’lik oynanma oranıyla Misli.com üyeleri tarafından kuponlarda kazanacağı yönünde yer verildiği gözükmekte (MS1).

Canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi – Deplasman, Toplam Gol ALT/ÜST” oyunları oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Beşiktaş arka arkaya aldığı galibiyetler ile yükselişini sürdürüyor. Kayserispor'da takım içinde yaşanan sıkıntılar sahaya yansıyor. Bülent Uygun ile yeni bir yolculuğa başlayan konuk ekip en az 1 puan için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını ve karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyorum.