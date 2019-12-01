Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2 Aralık Pazartesi akşamı İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Beşiktaş son 6 maçta 5 kez kazandı

Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti. Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu.

Evinde 17 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada üst üste 34 maçta da gol atmayı başardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

Savunmada da iyi

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı. Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

4 sakat

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

47. randevu

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.







