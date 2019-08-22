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HaberlerBeşiktaşSon dakika: Beşiktaş, Kevin N’Koudou'yu resmen açıkladı!
22.08.2019 - 14:01

Son dakika: Beşiktaş, Kevin N’Koudou'yu resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fransız orta saha oyuncusu Kevin N’Koudou transferini açıkladı. Açıklamada, N’Koudou'nun sözleşme süresinin 4 yıllık olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada N’Koudou'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

'Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta

Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz.'

Eski takımı Tottenham'a veda etti

Beşiktaş’ın yeni transferi Georges-Kévin Nkoudou, kulüpten ayrıldığını açıklayarak Tottenham taraftarlarına veda etti.

Nkoudou'nun yaptığı paylaşım;

Son dakika: Beşiktaş, Kevin N’Koudouyu resmen açıkladı

Kevin N’Koudou kimdir?

Fransız sol kanat, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.

N'Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

Son dakika: Beşiktaş, Kevin N’Koudouyu resmen açıkladı

 

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