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17.11.2019 - 17:11 | | İHA

Beşiktaş-Kireçburnu: 10-2

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde lider durumda bulunan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Hakkı Yeten Tesisleri’nde konuk ettiği Kireçburnu’nu 10-2 mağlup ederek farklı bir sonuç aldı.

Beşiktaş-Kireçburnu: 10-2

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde Kireçburnu’nu konuk eden Beşiktaş, rakibini mağlup etmeyi başararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve 4 maç sonunda puanını 12 yaptı. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 5-2 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 10-2 galip ayrıldı.

Fatma Şahin, Demet Bozkurt, Çiğdem Belci, Esra Erol, Didem Karagenç, Gizem Gönültaş, Jessica Lynne Çarmıklı, Sevgi Çınar, Başak Gündoğdu, Arzu Karabulut ve Yağmur Uraz ile maça başlayan Beşiktaş’ın gollerini Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti.

 Beşiktaş-Kireçburnu: 10-2

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