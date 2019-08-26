Beşiktaş, Lens'i bedelsiz olarak elden çıkaracak

Quaresma'yı kadro dışı bırakıp "Kulüp bul" talimatını veren Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens'i de elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Tecrübeli futbolcu için Hollanda kulüpleriyle görüşme halinde bulunan yönetimin, Hollandalı kanat oyuncusunu, yaklaşık 3 milyon euroluk maaşı sebebiyle bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Lens’le, son olarak PSV ve Feyenoord’un ilgilendiği konuşuluyor.