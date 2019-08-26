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26.08.2019 - 09:09| Fanatik

Beşiktaş, Lens'i bedelsiz olarak elden çıkaracak

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'nın ardından bekleneni performansı veremeyen Lens'i bedelsiz göndermeyi planlıyor.

Beşiktaş, Lens'i bedelsiz olarak elden çıkaracak

Quaresma'yı kadro dışı bırakıp "Kulüp bul" talimatını veren Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens'i de elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Tecrübeli futbolcu için Hollanda kulüpleriyle görüşme halinde bulunan yönetimin, Hollandalı kanat oyuncusunu, yaklaşık 3 milyon euroluk maaşı sebebiyle bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Lens’le, son olarak PSV ve Feyenoord’un ilgilendiği konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

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