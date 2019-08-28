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28.08.2019 - 07:47| Fanatik

Beşiktaş, Maia için Lille ile anlaşmaya vardı

Siyah-beyazlılar, Medel'in gidişinin ardından 6 numarasını buldu. Siyah-beyazlı ekip, Lille forması giyen Maia ile el sıkıştı.

Beşiktaş, Maia için Lille ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda ön libero hattına yeni bir isim kazandırmak için uzun süredir çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncuyu Fransa’dan buldu. Kara Kartal, Fransa Lig 1 ekibi Lille’in 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia için uzun süredir yaptığı girişimlerde mutlu sona ulaştı. Lig 1 ekibinin 2 yıl önce Brezilya temsilcisi Santos’tan 14 milyon euroya kadrosuna kattığı başarılı oyuncuyu kiralamak için Lille’le yapılan görüşmelerden olumlu geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi, futbolcunun menajeriyle de el sıkıştı.

Ali Naibi imzayı atacak

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, Fransa’ya giderek sözlü anlaşmayı imzaya dökmesinin ardından transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor. Lille formasıyla 3 sezonda 44’ü ilk 11’de olmak üzere 66 karşılaşmada süre alan Thiago Maia, ön libero hattına ek olarak orta sahada da forma giyebiliyor. Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Siyah-Beyazlılar’ın, oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu ekleyeceği de bildirildi. Resmi rakamların, imzaların atılmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

 

 

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