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29.08.2019 - 13:59

Beşiktaş: Mehmet Ekici ile ilgilenmiyoruz

Beşiktaş, Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Beşiktaş: Mehmet Ekici ile ilgilenmiyoruz

Beşiktaş, Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Günün Detayı - 29 Ağustos 2019
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