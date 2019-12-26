26.12.2019 - 10:56 |
Beşiktaş: Mensah transferi ile ilgimiz yoktur
Siyah beyazlı takım Kayserispor'dan Bernard Mensah'la ilgilenildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması geldi... Siyah beyazlı takım, Kayserispor'da forma giyen yıldız futbolcu ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK