Beşiktaş: Mensah transferi ile ilgimiz yoktur

Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması geldi... Siyah beyazlı takım, Kayserispor'da forma giyen yıldız futbolcu ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK



