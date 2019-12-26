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26.12.2019 - 10:56 |

Beşiktaş: Mensah transferi ile ilgimiz yoktur

Siyah beyazlı takım Kayserispor'dan Bernard Mensah'la ilgilenildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş: Mensah transferi ile ilgimiz yoktur

Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması geldi... Siyah beyazlı takım, Kayserispor'da forma giyen yıldız futbolcu ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Beşiktaş: Mensah transferi ile ilgimiz yoktur

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