Beşiktaş nereden nereye! 2 yılda Avrupa'da çöktü...

Skorer - Beşiktaş 2 yıl içinde Avrupa arenasında zirveden dibi gördü... Siyah-beyazlı takım 2017'de Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig, Monaco'nun bulunduğu grupta rekorlar kırmıştı.

Namağlup puan rekoru kırarak tur atlamıştı

Kartal namağlup 14 puanla grup lideri olarak ikinci tura adını yazdırıp Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştı. Ayrıca Kartal güçlü rakiplerini deplasmanda devirmeyi başarmıştı. Türkiye'nin Avrupa'daki puan yükünü çeken siyah-beyazlı takımın bu sezon yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı erime ise içler acısı...

Vodafone Park'ta üst üst 4 mağlubiyet

Beşiktaş, K Grubu'nda 3 maçta sıfır çekerek son sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca eskiden 'kale'si olan Vodafone Park'ta da üst üste 4 mağlubiyet aldı. Kartal; geçen sezon Genk ve Malmö; bu yıl ise Wolverhampton ve Braga'ya yenildi, taraftarlarını hüzne sevk etti.