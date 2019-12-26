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26.12.2019 - 16:30 | | ADANA, (DHA)

Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor

Fransız futbolcu N'Sakala için devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı.

Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile görüştüğü öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı.

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Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Beşiktaş, NSakala ile görüşüyor

 

 

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