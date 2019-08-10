Beşiktaş - Panathinaikos: 2-2

Beşiktaş, hazırlık maçında köklü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini 12. dakikada Erdem Seçgin ve 38. dakikada Muhayer Oktay kaydetti. Panathinaikos'un gollerini ise 62. ve 80. dakikalarda Donis attı. Öte yandan Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında gol atamayan siyah-beyazlı ekip bu hasretine Yunan ekibi karşısında son verdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 77 Ahmet Gülay), Isimat-Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Lens (Dk. 83 İlkay İşler), Muhayer Oktay, Orkan Çınar (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Umut Nayir (Dk. 90 Almos Kaan Kalafat)

Panathinaikos: Dioudis (Dk. 46 Kotsaris), Johansson (Dk. 74 Apostolakis), Insua (Dk. 74 Zagaritis), Kolovetsios (Dk. 46 Kourmperis), Donis (Dk. 82 Vergos), Macheda (Dk. 82 Konan), Zahid (Dk. 82 Theocharis), Chatzigiovanis (Dk. 61 Mollo), Chatzitheodoridis (Dk. 61 Kampetsis), Kolovos (Dk. 46 Nunes), Poungouras

Goller: Dk. 12 Erdem Seçgin, Dk. 38 Muhayer Oktay (Beşiktaş), Dk. 62 ve 80 Donis (Panathinaikos)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovos, Dk. 9 Poungouras (Panathinaikos)



Hazırlık maçları karnesi

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarını gol atamadan tamamladı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, Brescia'ya da aynı skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde kalan topu altıpas önünde Umut Nayir kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

12. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen ani atakta Lens'in ceza sahasına yerden gönderdiği topu Erdem Seçgin tek vuruşla filelere yolladı.

38. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayı önünde topla buluşan Muhayer Oktay, hızla ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada Panathinaikos farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmakta zorluk çektiği topla ceza alanı içinde buluşan Donis'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topla buluşarak ceza sahasına giren Donis, düzgün bir vuruşla ikinci golünü atarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.