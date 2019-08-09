Beşiktaş Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. İşte Beşiktaş Panathinaikos maçı ile ilgili detaylar...



BEŞİKTAŞ PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile Panathinaikos arasındaki hazırlık maçı 10 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve mücadele SmartSpor'dan canlı olarak yayınlanacak...



KARTAL LİG ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.



Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.