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08.08.2019 - 22:33| Skorer-DHA

Beşiktaş, Pedro Rebocho ile anlaştı!

Beşiktaş, sol bek Pedro Rebocho ile anlaşmaya vardı. Guingamp kulübü, transferi resmen açıkladı.

Beşiktaş, Pedro Rebocho ile anlaştı!

Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.

Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa 2'nci ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı. 

Resmen açıkladı
Guingamp, Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlı ekibe kiralandığı belirtildi.

24 yaşındaki yıldız isim geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.

Beşiktaş, Pedro Rebocho ile anlaştı

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