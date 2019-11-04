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04.11.2019 - 11:23 | | Sabah

Beşiktaş profesyonellerden 2.5 milyon lira tasarruf etti

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimi devralmasıyla birlikte profesyoneller bir bir görevlerinden ayrıldı, Beşiktaş 2.5 milyon TL tasarruf yaptı.

Beşiktaş profesyonellerden 2.5 milyon lira tasarruf etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta başkanlığa seçilmesinin ardından kulübün profesyonel çalışanları ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş ve gerekenin yapılacağını söylemişti.

Çebi ve ekibinin yönetime gelmesiyle birlikte görevlerinden ayrılan profesyoneller sayesinde yıllık 2.5 milyon TL tasarruf yapıldı. İlerleyen günlerde de kulübün içerisinde farklı görevlerde yer alan bazı isimlerle yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Beşiktaş profesyonellerden 2.5 milyon lira tasarruf etti

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