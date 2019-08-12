Beşiktaş, Rebocho transferini resmen açıkladı!

Transferde son dönemde gaza basan Beşiktaş, sol bek transferini de bitirdi. Siyah-beyazlılar, Guingamp'ta forma giyen Portekizli oyuncu Pedro Rebocho'ya imza attırdı.

Siyah-beyazlılar böylece Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'den sonra 4. transferini yapmış oldu.

Beşiktaş Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"