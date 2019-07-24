Beşiktaş, Schürrle için girişimlere başlıyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Shinji Kagawa ve transferde adı gündemde olan bir başka önemli isim Andre Schürrle için Borussia Dortmund ile pazarlıklar başlıyor.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'un "Kagawa ve Schürrle'yi isteyen tüm kulüplerle görüşeceğiz" açıklamasının ardından girişimlerine start veren Beşiktaş, iki oyuncuyu da kadrosuna katmaya çalışacak.

Kagawa ve 28 yaşındaki sol kanat Schürrle, başka kulüplerin de transfer gündeminde.