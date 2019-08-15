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15.08.2019 - 11:33| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş sezona iyi başlıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacakBeşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Son 6 sezonda kazandı

Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

35 sezondur golsüz açılış yok

1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.

Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Sezon

Maç

Sonuç 1959

Altay-Beşiktaş

1-2

1959-1960 Beşiktaş-Vefa

4-1

1960-1961 Beşiktaş-Göztepe

3-1

1961-1962 Beşiktaş-Göztepe

1-0

1962-1963 Beşiktaş-Vefa 

4-0

1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor

2-0

1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor

3-0

1965-1966 Beşiktaş-Feriköy

3-0

1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor

4-0

1967-1968 Beşiktaş-Vefa

1-0

1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor

1-0

1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor

3-1

1970-1971 Beşiktaş-Vefa

2-0

1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş

 0-0

1972-1973 Boluspor-Beşiktaş

1-0

1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş

1-1

1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 

3-1

1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş

1-1

1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş

0-0

1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş

2-0

1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara)

1-0

1979-1980 Beşiktaş-Altay

1-1

1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş

1-1

1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor

4-1

1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

1-1

1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş

0-0

1984-1985 Beşiktaş-Boluspor

2-0

1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş

0-1

1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş

2-2

1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor

3-0

1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

1-2

1989-1990 Beşiktaş-Boluspor

3-0

1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 

0-1

1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği

1-1

1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka

1-1

1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0

1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş

1-3

1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş

1-1

1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş

2-0

1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor

2-1

1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

4-1

1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş

1-0

2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor

3-0

2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor

1-2

2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş

2-2

2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş

1-3

2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 

1-1

2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş

1-1

2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş

1-0

2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor

1-0

2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş

2-3

2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş

1-1

2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş

0-1

2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 

2-1

2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş

1-1

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor

2-0

2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş

0-1

2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş

2-5

2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor

4-1

2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor

2-0

2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor

2-1

 

 

 

 

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