Beşiktaş sezona iyi başlıyor
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacakBeşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Son 6 sezonda kazandı
Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.
Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.
Sadece 8 maçta gol atamadı
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.
35 sezondur golsüz açılış yok
1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.
Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Sezon
Maç
Sonuç 1959
Altay-Beşiktaş
1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa
4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe
3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe
1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa
4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor
2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor
3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy
3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor
4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa
1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor
1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor
3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa
2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş
0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş
1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş
1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor
3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş
1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş
0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş
2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay
1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş
1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor
4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş
0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor
2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş
0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş
2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor
3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor
3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş
0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka
1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş
1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş
1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş
2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor
2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş
1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş
2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş
1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş
1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş
1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor
1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş
2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş
1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş
0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş
2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş
1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor
2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor
4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor
2-0
2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor
2-1