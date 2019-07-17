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17.07.2019 - 20:51

BeÅŸiktaÅŸ siftah yaptÄ±! 3 gol sesi...

BeÅŸiktaÅŸ ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Pendikspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â

BeÅŸiktaÅŸ siftah yaptÄ±! 3 gol sesi...

2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BeÅŸiktaÅŸ ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Pendikspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na siyah-beyazlÄ± ekip, Loris Karius, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Domagoj Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, OÄŸuzhan Ã–zyakup, Dorukhan TokÃ¶z, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve GÃ¼ven YalÃ§Ä±n 11'i ile baÅŸladÄ±.Â 

BeÅŸiktaÅŸ 43. dakikada Quaresma'nÄ±n soldan ortasÄ±nÄ± kafa vuruÅŸuyla tamamlayan GÃ¼ven YalÃ§Ä±n'Ä±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.Â 

Siyah-beyazlÄ± ekip ikinci yarÄ±ya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Ã‡elebi, Enzo Roco, Ahmet GÃ¼lay, Erdem SeÃ§gin, Necip Uysal, Orkan Ã‡Ä±nar, Muhayer Oktay, OÄŸuzhan AkgÃ¼n ve Umut Nayir 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±. Pendikspor, 47. dakikada Ozan Papaker'in attÄ±ÄŸÄ± golle skoru eÅŸitlerken, 82. dakikada Orkan Ã‡Ä±nar'Ä±n golÃ¼yle siyah-beyazlÄ±lar, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki ilk maÃ§Ä±ndan 2-1 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Â Fikret Orman maÃ§Ä± takip ettiÂ 

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman da izledi. Orman'a yÃ¶neticiler Serdal AdalÄ±, Ahmet Ãœrkmezgil, Umut GÃ¼ner, Ahmet KavalcÄ± ve HÃ¼seyin Mican da eÅŸlik etti. MaÃ§ta ayrÄ±ca Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sistemi kullanÄ±ldÄ±. MÃ¼cadelede 6 kamera ile yeni sezon Ã¶ncesi VAR sisteminin denemesi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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