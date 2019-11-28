Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Slovan Bratislava'yı ağırladı.. Enea Yorgi'nin yönettiği maçta siyah beyazlı takım Ljajic'in 90+2'de penaltıdan attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı

İlk yarıda konuk takım 35. dakikada mücadelede öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 0-1

İkinci yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş vardı. Bratislava kalesini adeta ablukaya alan siyah beyazlı takım beraberlik golünü 75'te Roco ile buldu: 1-1

Kalan bölümde de birçok pozisyon bulan Beşiktaş, 90+2'de penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ljajic takımına galibiyeti getirdi: 2-1

GOL! 75' Roco, 90+2'Ljajic(Beşiktaş) 35' Daniel

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius,Necip,Vida,Roco,Rebocho,Elneny,Oğuzhan,Caner,Diaby,Boyd,Umut

BRATİSLAVA: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar

Maçtan dakikalar

15. dakikada Boyd’un sağdan yaptığı ortada Roco’nun indirdiği topu Umut’tan önce kaleci Greif yumruklayarak uzaklaştırdı.

18. dakikada sol kanattan atağa kalkan Pedro Rebocho ceza sahası içine ortaladı. Zor pozisyonda yükselen Diaby kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

29. dakikada Caner’in soldan yaptığı sert ortada savunmadan seken topu Oğuzhan tamamlamak istedi ancak yıldız oyuncu istediği vuruşu yapamadı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

35. dakikada De Marco’nun soldan yaptığı ortada Pedro Rebocho’nun ıskaladığı top Erik Daniel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Erik Daniel’in pasında savunmanın arkasına sarkan Sporar kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

64'. dakikada Rharsalla'nın ortasında ceza sahası içindeki Holman kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ljjaic pasını ceza sahasındaki Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan bekletmeden topuk pasıyla Umut Nayir'i gördü. Umut'un penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. Elneny'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ortasında Roco kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe de çarptıktan sonra ağlara gitti: 1-1.

84.dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Güven Yalçın topukla vurdu, kaleci Greif gole izin vermedi.

90.dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içindeki Umut Nayir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Jorgji penaltı noktasını gösterdi.

90+2.dakikada atışı kullanan Ljajic, topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.





Tribünler boş kaldı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.

Avcı rotasyona gitti

Süper Lig’de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava’yı konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Lig maçlarının aksine daha az süre alan oyuncularla sahaya çıkan Beşiktaş’ta Süper Lig’e oranla 5 farklı isim ilk 11’de forma giydi. Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Victor Ruiz’in yanı sıra Gökhan Gönül, Atiba, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan Gönül ve Adem Ljajic’i ise 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip Uysal, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Umut Nayir ilk 11’de forma giydi.