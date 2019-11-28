Beşiktaş-Slovan Bratislava(CANLI)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Slovan Bratislava'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Enea Yorgi yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-SLOVAN BRATİSLAVA: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius,Necip,Vida,Roco,Rebocho,Elneny,Oğuzhan,Caner,Diaby,Boyd,Umut

BRATİSLAVA: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar



Tribünler boş kaldı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.

Avcı rotasyona gitti

Süper Lig’de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava’yı konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Lig maçlarının aksine daha az süre alan oyuncularla sahaya çıkan Beşiktaş’ta Süper Lig’e oranla 5 farklı isim ilk 11’de forma giydi. Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Victor Ruiz’in yanı sıra Gökhan Gönül, Atiba, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan Gönül ve Adem Ljajic’i ise 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip Uysal, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Umut Nayir ilk 11’de forma giydi.