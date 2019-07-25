Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeko Basketbol LigiBeşiktaş Sompo Japan, Jordan Theodore'u transfer etti
25.07.2019 - 11:02

Beşiktaş Sompo Japan, Jordan Theodore'u transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, bir dönem Banvit'te de forma giyen oyun kurucu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Japan, Jordan Theodore'u transfer etti

Yayıncı kuruluşun haberine göre Beşiktaş Sompo Japan, oyun kurucu transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı takım Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Banvit forması giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu bir dönem Banvit'te de forma giymişti. Skorer guard, geçtiğimiz sezon AEK takımında forma giyiyordu.

'Falcao Galatasaray'a yakın...'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Beşiktaş idmanında sürpriz misafir

Bursaspor'da ana gündem transfer

Bursaspor'da ana gündem transfer

Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da

Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da

Sıradaki Haber