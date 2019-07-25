Beşiktaş Sompo Japan, Jordan Theodore'u transfer etti

Yayıncı kuruluşun haberine göre Beşiktaş Sompo Japan, oyun kurucu transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı takım Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Banvit forması giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu bir dönem Banvit'te de forma giymişti. Skorer guard, geçtiğimiz sezon AEK takımında forma giyiyordu.