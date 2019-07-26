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26.07.2019 - 20:04| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza birden...

Siyah-beyazlılar, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut 2+1 yıllık mukavele yaptı.

Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza birden...

Beşiktaş Sompo Japan, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

 "Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, genç oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı da kaydedildi.

 

 

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