Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza birden...

Beşiktaş Sompo Japan, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, genç oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı da kaydedildi.