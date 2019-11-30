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30.11.2019 - 15:37 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş Sompo Sigorta: 83 - Sigortam.net İTÜ Basket: 80

 ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi.

Beşiktaş Sompo Sigorta: 83 - Sigortam.net İTÜ Basket: 80

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.

 

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk

Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin

1. periyot: 24-23

Devre: 40-43

3. periyot: 57-58

Beşiktaş Sompo Sigorta: 83 - Sigortam.net İTÜ Basket: 80

 

 

 

 

 

 

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