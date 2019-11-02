Beşiktaş Sompo Sigorta: 84 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 87

Bu sonuçla konuk ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise dördüncü kez mağlup oldu. Mücadelenin ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne olurken Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyot başa baş bir oyunla geçilirken konuk ekip çeyreğin sonuna doğru Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında farkı 11 sayıya çıkardı: 37-48. Siyah-beyazlılar, Burak Can Yıldızlı ile sayılar bulsa da Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol devreye 48-41 üstün girdi.

İkinci yarıya ev sahibi takım daha iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, 24. dakikada beraberliği yakaladı: 52-52. Çeyreğin son bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirirken konuk ekip Eldridge'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 62-60 önde gitti.

Son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bitime 1,5 dakika kala 80-79 üstünlük yakaladı. Son bölümleri serbest atışlarla geçilen karşılaşmada Hayes ile çizgide hata yapmayan konuk ekip, son 11 saniyeye 87-84 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda McKissic ile dış atıştan isabet bulamayınca Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmayı 87-84 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem Tetik

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13, McAdoo 15, Durisic 1, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge 4, Mert Celep 10, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Saffold 6

1. Periyot: 17-19

Devre: 41-48

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 39.43 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)