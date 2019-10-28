Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Telekom Dome'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi alan iki takımdan Beşiktaş, D Grubu'nun 6. sırasında yer alırken, Telekom Baskets Bonn ikinci basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar son iki yılda Alman rakibi ile oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.