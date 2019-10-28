Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolBeşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında
28.10.2019 - 11:04 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Almanya'da Telekom Baskets Bonn'un konuğu olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Telekom Dome'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi alan iki takımdan Beşiktaş, D Grubu'nun 6. sırasında yer alırken, Telekom Baskets Bonn ikinci basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar son iki yılda Alman rakibi ile oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

 

Diagne'nin keyfi yerinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Sıradaki Haber