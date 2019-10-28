28.10.2019 - 11:04 | | İSTANBUL (AA)
Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Almanya'da Telekom Baskets Bonn'un konuğu olacak.
Telekom Dome'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi alan iki takımdan Beşiktaş, D Grubu'nun 6. sırasında yer alırken, Telekom Baskets Bonn ikinci basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar son iki yılda Alman rakibi ile oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.