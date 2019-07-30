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30.07.2019 - 15:17| İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya milli takımında da forma giyen 24 yaşındaki İsmet Akpınar ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 193 cm boyunda ve çift pasaport sahibi olan oyuncunun son olarak Ratiopharm Ulm takımında görev yaptığı kaydedildi.


İsmet Akpınar, geçen sezon Ratiopharm Ulm ekibinde 37 lig maçında 9.6 sayı, 1.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynarken, Eurocup'ta ise 15 maçta görev alarak 11.1 sayı, 1.8 ribaund ve 3.1 asistlik performans gösterdi.

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