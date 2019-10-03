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03.10.2019 - 09:58 |

Beşiktaş Sompo Sigorta, Oğuz Savaş ile anlaştı

Beşiktaş Sompo Sigorta, sezon başı hazırlık kampında Fenerbahçe Beko ile idmanlara çıkan Oğuz Savaş ile anlaştı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Oğuz Savaş ile anlaştı

Basketfaul'ün haberine göre; siyah beyazlılar Oğuz Savaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı ve milli oyuncu idmana çıktı.

Sezon öncesi kampını Fenerbahçe ile geçiren 32 yaşındaki 2.13'lük oyuncunun Anadolu Efes maçında oynaması bekleniyor.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen tecrübeli isim, 5.2 sayı 2.6 ribaund  ile oynadı.

 

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