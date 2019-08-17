Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu yarın açacak

Yeni sezon öncesinde Jordan Theodore, Shaq McKissic, Nemanja Djurisic, James Michael McAdoo ve İsmet Akpınar ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı, Ömer Utku Al ve Samet Geyik ile sözleşme yeniledi.

Altyapıdan A takıma yükselen Can Kaan Turgut, Ege Cem Sun ve Çağdaş Kayabaşı da sezon öncesi kampında yer alacak.

Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirecek Beşiktaş Sompo Sigorta, 21 Ağustos'ta Kartepe'de hazırlıklara devam edecek. Siyah-beyazlı ekip 5-8 Eylül tarihlerinde TOFAŞ, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan ve Monaco'nun yer alacağı GSA-Smart Casual Cup 2019'da mücadele edecek.

Fransa'da 12-15 Eylül'de Pro Stars Basketbol Turnuvası'na katılacak siyah-beyazlı takım; Maccabi Tel Aviv, Le Mans, Cholet Basket, Strasbourg ve Metropolitans 92 takımları ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar son olarak 18-21 Eylül'de TUBAD Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma ile karşılaşacak.