Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın Neptunas Klaipeda ile karşılaşacak

Svyturio Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, D Grubu'ndaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Neptunas Klaipeda ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki son maçında Macaristan'ın Falco takımını 74-49 mağlup etmişti.