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14.10.2019 - 09:54 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Avrupa mücadelesi başlıyor

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonu mücadelesine yarın yapacağı karşılaşmayla başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Avrupa mücadelesi başlıyor

Siyah-beyazlı takım D Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'daki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın grubunda ayrıca Neptunas Klaipeda (Litvanya), Happy Casa Brindisi (İtalya), Telekom Baskets (Almanya), Casademont Zaragoza (İspanya), JDA Dijon (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan) takımları bulunuyor.

 

 

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