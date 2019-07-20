Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenman, sahada yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ± ve streching Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas ve 5e 2 top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dar alanda oyun ve kontrol-pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lan idman,Â taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar, yarÄ±m sahada yapÄ±lan taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ, kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yarÄ±n saat 10.30da yapacaÄŸÄ± antrenman ve 18.30da Kocaelispor ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± ile tamamlayacak.