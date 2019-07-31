Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da idmanı izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.30 ve 19.30’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.