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27.09.2019 - 14:42 | | AA

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Tedavisine devam eden Victor Ruiz'in idmana katılmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a gidecek.

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