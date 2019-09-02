Beşiktaş transfer haberleri! Abdoulay Diaby İstanbul'da!

Beşiktaş transferin son gününde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 23:59'da sona erecek transfer sezonu kapanmadan Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen ve bir süredir gizli temaslar yürüttüğü Abdoulay Diaby'i İstanbul'a getirdi. KAP bildiriminin gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Bu transferde bir pürüz yaşanmaması halinde Umut Nayır'ın Lecce'ye kiralanabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor

Abdoulay Diaby imza için İstanbul'a geldi!

Porto'nun bonservis bedeli istemesi üzerine Aboubakar transferinden vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon'un kanat forveti Abdoulay Diaby'yi İstanbul'a getirdi.

Transferin son gününde teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatı üzerine takıma golcü kazandırmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar için görüşmelerini sürdürdüğü Porto ile anlaşma sağlayamadı. Portekiz ekibinin Kamerunlu golcüyü bedava vermek istememesi üzerine bu transferden vazgeçildi.

Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine bir süredir gizli görüştüğü Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı idareciler Sporting Lizbon forması giyen Malili oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Diony sürprizi

Saint Etienne forveti Lois Diony için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı iddia edildi.

Golcü arayan Beşiktaş’ın Saint Etienne forveti Lois Diony’yi kiralamak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Fransız basınından L’Equipe’nin haberine göre, yeşil-beyazlıların bu hafta Marsilya ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan futbolcunun Beşiktaş’a kiralanması yönünde kulüplerin görüşme halinde olduğu aktarıldı. 26 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Avcı: Bolasie’yi alın

Teknik heyet, hem sol kanat hem de ileri uçta oynayabilen Demokratik Kongolu oyuncuyu Okaka’ya tercih etti. Yönetim de 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferini imza aşamasına getirdi.

6 futbolcuyu kadrosuna katarak önemli takviyeler yapan Beşiktaş, forvet transferinde son güne girilirken Yannick Bolasie için kulübü ile anlaşma sağladı. Çaykur Rizespor maçı sonrası Vodafone Park'ta durum değerlendirmesi yapan yönetim, dün hareketli saatler geçirdi. Nijerya asıllı İtalyan santrfor Okaka'yı hazırda tutan Beşiktaş, Everton'ın 30 yaşındaki tecrübeli ismi Bolasie için görüşmeler yürüttü. Siyahbeyazlılar, teknik heyetle yaptığı görüşmede Aboubakar'dan sağlık raporunun olumsuz olması sebebiyle vazgeçtiklerini, Okaka ya da Bolasie'yi transfer edebileceklerini aktardı. Bunun üzerine teknik heyet de hem sol kanat hem de forvet olarak oynayabilen Bolasie'nin takıma daha fazla katkı ve zenginlik sağlayacağını iletti. Görüşmenin ardından Demokratik Kongolu oyuncunun transferi imza aşamasına getirildi. Tecrübeli isim daha önce siyahbeyazlı takıma olumlu yanıt vermişti.

Bolasie, 2016 yazında Crystal Palace'tan Everton'a 29 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Geçen sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, 38 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı.