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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Tolga Zengin sesleri yükseliyor...
03.01.2020 - 08:18 |

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Tolga Zengin sesleri yükseliyor...

Alacağı olan 170 bin Euro için Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturan Tolga Zengin, takıma geri dönmek istedi. Deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

Geçen sezon içerisinde Beşiktaş’la yolları ayıran Tolga Zengin, kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga’dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi’ye, “O zaman takıma geri döneyim” dedi. Loris Karius’un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaşta Tolga Zengin sesleri yükseliyor...

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaşta Tolga Zengin sesleri yükseliyor...

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