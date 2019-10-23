Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek

FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, MBA Moskova'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında bir diğer Ru ekibi Spartak&Moskova Region'a 80-71 kaybetti. MBA Moskova ise ilk maçında sahasında Kosova temsilcisi Mabetex'i 90-58 yendi.