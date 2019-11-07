BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat - Spartak Moskova Region: 102-95

Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± B Grubu'nun 4. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat, normal sÃ¼resi 90-90 tamamlanan maÃ§ta konuk ettiÄŸi Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'u uzatma sonunda 102-95 yendi.Â

Bu sonuÃ§la, siyah-beyazlÄ±lar gruptaki 2. galibiyetini aldÄ±. Konuk ekip ise 2. kez sahadan yenik ayrÄ±ldÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlere sahne olan ilk Ã§eyreÄŸi BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat, 22-21 Ã¶nde kapattÄ±.

Ä°kinci periyotta son anlarÄ± daha iyi oynayan Spartak Moskova Region, soyunma odasÄ±na 47-43 Ã¼stÃ¼n gitti. Ä°kinci yarÄ±da rakibine oranla hÃ¼cumda bir adÄ±m Ã¶nde olan siyah-beyazlÄ±lar, son Ã§eyreÄŸe 69-66 Ã¶nde girdi.

MÃ¼cadelenin final periyodu oldukÃ§a Ã§ekiÅŸmeli geÃ§ti. BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat, Anderson'un bitime 6 saniye kala kaydettiÄŸi basketle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±: 90-90. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal sÃ¼resi 90-90 tamamlandÄ±.

Uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Anderson ve Bahar Ã‡aÄŸlar ile oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ rakibine bÄ±rakmayan siyah-beyazlÄ±lar, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 102-95 kazandÄ±.

Salon: BJK Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r KompleksiÂ

Hakemler: Tamas Benczur (Macaristan), Natasa Dragojevic (KaradaÄŸ), Erion Hoxhaj ( Arnavutluk)Â

BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat: Bogicevic 13, Anderson 31, Snytsina 26, Bahar Ã‡aÄŸlar 21, Middleton 2, Elif Bayram 4, Melisa Korkmaz 5, Nisa YalÃ§Ä±nÂ

Spartak Moskova Region: Bertsch 17, Kea 29, Kseniia Levchenko 21, Sema 13, Ogun 6, Repnikova 5, Komarova, Kurilchuk, Daria Levchenko, Nuritdinova 4

1. Periyot: 22-21Â

Devre: 43-47Â

3. Periyot: 69-66Â

Normal sÃ¼re: 90-90Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 37.10 Bogicevic (BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat)