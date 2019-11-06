Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol HabeleriBeşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Region
06.11.2019 - 10:27 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Region

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.

Beşiktaş TRC İnşaat'ın rakibi Region

 

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ilk üç maçında bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı iki galibiyetle, haftaya ikinci sırada girdi.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spartak Moskova Region 80-71 kazandı.

  

Galatasaray'dan La casa de Papel alıntılı R.Madrid paylaşımı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir, Wolfsberger sınavında...

Başakşehir, Wolfsberger sınavında...

THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı

Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız

Ergin Ataman: Kararlı ve sert oynamalıyız

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Sıradaki Haber