Beşiktaş Udinese maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Udinese maçı için geri sayım başladı. İki siyah beyazlı takımın mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Udinese maçı öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ UDINESE MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, yarın Udinese ile karşı karşıya gelecek. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 20.00.



Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven



Udinese: Musso, Samir, Fofana, Jajalo, Lasagna, Larsen, Pussetto, Becao, Barak, De Maio, Balic.