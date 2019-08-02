Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Udinese maçı için geri sayım başladı. Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Dün sabah saatlerinde yapılan antrenmana, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu. Peki Beşiktaş-Udinese maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında bu akşam Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir Fenerbahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı. Başkan Fikret Orman da taraftarın isteğini kırmadı ve sarı-lacivertli takımın formasını imzaladı. Başkan Orman ve teknik adam Avcı saha kenarında uzun süre görüştü.

QUARESMA'DAN RÖVAŞATA ŞOV

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçında Quaresma'nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle rövaşata vuruşlarıyla adeta şov yaptı.

8 EKSİKLE ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos takımdan ayrı koşu yaparken 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.

ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI BU AKŞAM UDİNESE İLE OYNANACAK

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam İtalya Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'da başlayacak.