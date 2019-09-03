03.09.2019 - 20:32
Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı. Sezon öncesi kampında takımla çalışan Muhayer Oktay ve Orkan Çınar listenin dışında kaldı.
İşte mevki mevki o kadro:
Kaleci: Karius, Utku, Ersin,
Savunma: Roco, Gökhan Gönül, Rebocho, Ruiz, Caner, Vida, Douglas,
Orta saha: Ljajic, Atiba, Erdem, Dorukhan, Elneny, Lens, Kartal, Necip, Nkodou, Oğuzhan, Boyd,
Forvet: Burak Yılmaz, Güven, Umut Nayir, Diaby