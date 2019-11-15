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15.11.2019 - 21:19 | | AA

Beşiktaş - VakıfBank: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçındaVakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Beşiktaş - VakıfBank: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal 

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol) 

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş) 

Setler: 26-28, 19-25, 19-25 

Süre: 77 dakika (29, 25, 23)

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