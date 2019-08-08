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08.08.2019 - 16:22

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Konoplyanka'dan heyecanlandıran paylaşım!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ukraynalı futbolcudan Türk bayraklı paylaşım geldi.

Schalke 04'ün yeni sezon hazırlıklarına katılmayan ve bireysel olarak antrenmanlarını sürdüren Yevhen Konoplyanka heyecanlandıran paylaşım geldi.

İki dev Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ukraynalı yıldız, Instagram hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı. Konoplyanka'nın bu paylaşımı Türk taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçenin gözdesi Konoplyankadan heyecanlandıran paylaşım

 

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