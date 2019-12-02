Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi Berat Ayberk Özdemir

Demir Grup Sivasspor'un yıldız isimleri; Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Dört Büyükler'i transferde karşı karşıya getirirken yeni bir isim daha bu güzide ekipleri yarışa sokacak gibi...

Asistanaliz'in haberine göre Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, gösterdiği performansla Beşiktaş ve Trabzonspor'un radarına girmeyi başardı. Bu sezon Başkent ekibiyle 12 maçın 12'sinde de forma giymeyi başaran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-siyahlı formaya 10 maçta ilk 11 başladı.

Bu sezon 1 gol sevinci yaşamayı başaran Berat, tek sayısını ligin ikinci haftasındaki Gaziantep FK maçında kaydetmişti. Dorukhan Toköz'un sakatlığı, Atiba'nın yaş durumu nedeniyle orta saha için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor...

TAZE KAN ARAYIŞINDA...

Aynı şekilde; Trabzonspor da teklif için fırsat kollayan bir başka takım... Bu sezon sakatlıklardan yana dertli olan Fırtına, Mikel, Abdülkadir Parmak, Onazi, Abdülkadir Ömür, Sosa, Ahmet Canbaz, Sturridge, Ekuban, Novak gibi isimlerden gelen haberlerle sarsılmış ve taze kan arayışlarına girmişti.

Ünal Karaman da orta sahaya takviye yapılmasını yönetime şart koşmuş, Berat transferinin yapılmasını Başkan Ahmet Ağaoğlu'na iletmişti. Ağaoğlu da; Gençlerbiliği'nin kapısını çalıp 21 yaşındaki oyuncu için fiyat sordu.

FİYATI 2.5 MİLYON EURO

Genç oyuncularına büyük takımların ilgisinden hoşnut olan Başkent ekibi, iki dev kulübün transfer listesinde olan Berat Ayberk için bonservis bedelini belirledi. Gençlerbiriliği yönetimi, iki kulüp yetkililerine de '2,5 milyon Euro'yu veren Berat'ı alır' dediği öğrenildi.