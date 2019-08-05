Son dakika... Beşiktaş, Victor Ruiz'le 3 yıllık anlaşma sağladı

Serdar Sarıdağ / Skorer

Stoper bölgesi için arayışta olan Beşiktaş, Villarreal forması giyen Victor Ruiz'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı ekip İspanyol oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etti.

Geçen sene 33 maç

30 yaşındaki oyuncu geçen sene Villareal formasıyla 10'u Avrupa Ligi olmak üzere toplam 33 maçta ter döktü.

7 milyon euro

Ruiz'in değeri Transfermarkt verilerine göre geçen sene 14 milyon euroya kadar çıkarken, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.