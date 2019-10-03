Beşiktaş - Wolverhampton: 0-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1 - 0 mağlup oldu. Konuk takıma 3 puanı getiren golü Willy Boly kaydetti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk. 27 Umut Nayir)

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White (Dk. 62 Dendoncker), Jimenez (Dk. 79 Cutrone), Pedro Neto (Dk. 46 Traore)

Gol: Dk. 90+ 3 Boly (Wolverhampton Wanderers)

Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 90+2 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 90+ 4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 67 Jonny (Wolverhampton Wanderers)

Maçtan dakikalar



18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

55. dakikada Moutinho'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Jimenez'in kafasında meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Moutinho'un sağ kanattan kullandığı kornerde Boly'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada Saiss'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

68. dakikada Ljajic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Vida'nın altıpas çizgisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

83. dakikada Cutrone'nin ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

90 3. dakikada Wolverhampton Wanderers öne geçti. Ruben Neves'in ceza sahasına ortasında Boly'nin müsait pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 0-1.

Wolverhampton Wanderers karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti.

Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

Diaby kadroda yok

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

N'Koudou son anda kadrodan çıkarıldı

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, migren ağrısı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı.

Müsabaka öncesi ısınmaya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e Caner Erkin dahil edilirken, Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.

Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

Yönetime protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.