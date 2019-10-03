Beşiktaş - Wolverhampton maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

KÖTÜ GİDİŞ BİTECEK Mİ?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde Beşiktaş sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz puanı bulunmayan iki ekibin mücadelesine Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek.

Kötü bir süreçten geçen Beşiktaş Süper Lig’de düşme potasına kadar geriledi. UEFA Avrupa Ligi’ne de mağlubiyetle başlamıştı. Bu sezon tek galibiyetini Göztepe karşısında kalan Siyah-beyazlılarda takıma yeni bir oyun kimliği kazandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı taraftardan süre istedi. Deplasmanda Slovan Bratislava’ya son dakikalarda yediği gollerle 4-2 kaybeden Kartal bu defa evinde oynamanın avantajından yararlanmak istiyor. Beşiktaş’ta durumu şüpheli olan Victor Ruiz harici herhangi bir sakat veya cezalı bulunmuyor. Konuk ekip Wolverhampton’ın da tıpkı temsilcimiz gibi kendi liginde tek galibiyeti var. İngilizlerin rotasyona gitme ihtimali de bulunuyor. Diogo Jota sakatlığı düzelse de riske edilmemek için İstanbul kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş bu sezon çıktığı 7 maçın 6’sında gol yedi.

Wolverhampton bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmanın 13’ünde gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’ın çıktığı son 5 resmi mücadele karşılıklı gollerle tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Kritik mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok konuk ekip lehine tercihte bulunmuş görünüyor. Tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i İngiliz ekibinin kazanacağını düşünürken üyelerin %26’lık bölümü ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ NE?

Beşiktaş, savunmada sorunlu. Bu sezon oynanan 7 resmî karşılaşmada kalelerinde 16 gol gördüler. Konuk takımda Jimenez ve Cutrone gibi önemli silahlar var. Gollü bir 90 dakika bekliyorum.